Restauratør på flekstid

Svært at tilrettelægge arbejdet i sportscafe på Vandtårnsvej

Af Niels Rasmussen

Ofte ligger området nærmest øde hen. Andre gange er der så mange aktive sportsfolk og tilskuere, at der er lange køer ved kasseapparatet.

Der er tomgang, og der er fuld fart på. Og det er svært at disponere bemandingsmæssigt.

Det er ikke så lidt af en udfordring at drive sportscafeen på Vandtårnsvej, og mange har måttet give fortabt undervejs.

Det gør det heller ikke bedre, at køkkenfaciliteterne ikke just er de bedste, hvis man har bare en smule ambitioner om at være kreativ, når der skal laves mad.

Men Gladsaxe Kommune vil alligevel nu gå i gang med at finde en samarbejdspartner, der vil servere noget sund mad, så det ikke bliver pommes fritter, remoulade, franske hotdogs etc.

Gladsaxe Kommune indgik i 2017 en midlertidig aftale om drift af caféen i Gladsaxe Svømmehal. Aftalen løber frem til tidspunktet for indvielsen af det ombyggede foyerområdet ved svømmehallen og caféen.

Fra 1. september 2018 skal aftalen afløses af en permanent driftsaftale for sportscaféen. Ved udvælgelsen af mulige samarbejdspartnere lægges vægt på, at de bydende kan bidrage positivt til at skabe liv i foyerområdet, i overensstemmelse med intentionerne i det sunde koncept og de kendte driftsvilkår for caféen.

Sportscaféen er udstyret med et mindre produktionskøkken/anretterkøkken, som er velfungerende, men alligevel sætter begrænsninger for omfanget af madproduktion/antallet af køkkenpersonalet på stedet.

Den begrænsede plads i køkkenet betyder, sammen med de store aktivitetsud-

sving, at denne café er uegnet til etablering af social-økonomisk virksomhed.

Forvaltningen har på baggrund af ovenstående iværksat en markedsundersøgelse, med henblik på at finde frem til et antal mulige samarbejdspartnere, som kan byde på opgaven.