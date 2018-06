Skøjtehal bliver dyr OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kultur, fritids- og idrætsudvalget holder i dag møde, og skøjtehallens fremtid er på dagsordenen. Der er fire modeller til en løsning, og der er for det meste tale om meget store millionbeløb. Gladsaxes førsteholdstræner Jacob Volf viser her et rør, der er trådt i stykker. Det var gemt bag en kasse tæt på gelænderet. Kravlede nogen op på kassen, kunne de falde flere meter ned. Foto: Kaj Bonne.

Af Niels Rasmussen