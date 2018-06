Sol, sommer og Søborg

Første fredag i juni viste sig fra sin allerbedste side, da Søborg gik i festmode

Af Jan Løfberg

Kolde øl og varme pølser er et sikkert sommerhit. Og der var da også godt gang i fadølshanerne og grillkullene under Søborg Natten i fredags.

Humøret var højt alle steder. Ungerne svang modigt rundt i highjumeren, far og mor gik på udsalgsjagt mellem stativer, hylder og borde, og der blev handlet livligt til glæde for butikkerne i Søborgs Hjerte og Søborgs Butiksliv.

Gladsaxe Garden var trukket ud på hovedgaden og efter nogle svære år, ser det ud til, at musikgarden går en lysere fremtid i møde. Rundt omkring blev der spillet musik, og ved Stylistuniverset blev der danset til 50er rock. Racerkøreren Jason Watt skrev autografer i lange baner og fremviste sin imponerende Ford GT.

Der blev spist, der blev drukket. Sådan skal det være under en rigtig byfest, hvor folk har lettere ved at finde smilet, grinet og humøret. Og som altid foregik det hele i god ro og orden.

Se mange flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk