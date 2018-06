Svanesøen OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Danmark er jo kendt for at være landet, hvor trafikken sættes i stå, så ællinger kan eskorteres over vejen. Når svaneparret og deres afkom skal væk fra søen, er der simpelthen lavet en rampe, som de kan bruge til at komme over hegnet. Om byggeriet er svanemærket, vides ikke. Foto: Kaj Bonne.

Svanepar har fået fem unger

Af Michelle Madsen