Tal ordentligt

Folketingskandidat Henrik Sørensen, borgmester Michael Ziegler fra Høje Taastrup, Mathilde Dyreborg Skovgaard fra Konservativ Ungdom og byrådsmedlem Lars Abel var talerne hos Konservativt Folkeparti. Foto: Kaj Bonne.

Michael Ziegler langede ud efter facebook-kommentarer

Af Niels Rasmussen

”Nar. Klaphat. Psykopat”.

Det skorter ikke på den slags udtryk, når der skal kommenteres på facebook, hvor mange skjuler sig bag falske profiler, fordi de ikke har mod og mandshjerte til at stå ved deres meninger – og evnen til at debattere med saglige argumenter. Så behøver man ikke nødvendigvis at være enige.

Det var noget af det, som Michael Ziegler – borgmester i Høje Taastrup og topforhandler for Kommunernes Landsforening – kom ind på i sin grundlovstale hos de konservative, der vanen tro holdt mødet ved Aldershvile Slotsruin. I varmen havde en stor del af tilhørerne valgt at tage ophold ude under de skyggende træer.

Michael Ziegler havde tilbudt et kaffemøde til en af de mest rabiate skribenter, men det kom der ikke noget svar på.

Mens Det Konservative Folkeparti for tiden kun har Lars Abel i byrådet i Gladsaxe, så er der 12 konservative i byrådet i Høje Taastrup – altså et rent flertal, og det giver jo gode muligheder for at komme igennem med sin politik, så det brugte Michael Ziegler en del tid på at understrege, lige som han også var inde på overenskomstforhandlingerne for nylig.