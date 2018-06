Teenager med miljøet interesse for

Gymnasieeleven Thomas Krag-Sander fra Gladsaxe Gymnasium ville gerne hjem til skolen for at fortælle om mødet. Foto: Kaj Bonne.

Unge deltog også i Gladsaxemødet

Af Niels Rasmussen

”Ryd op efter dig selv. Din mor er her ikke. ”

Kan man af og til blive underholdt med, når unge ikke liiiiige har fået sat tingene på plads, og det flyder med papir og glas og flasker.

Situationen kan dog godt blive den helt omvendte, så nutidens unge skal rydde op efter deres forældre, der efterlader, plastic og knust glas etc. Som lystigt bruger løs af fossilt brændstof.

Forrige mandag var der møde i atriumsalen på Grønnemose Skole, hvor man drøftede Gladsaxestrategi.

Gladsaxe Byråd har en ny strategi på vej, for det Gladsaxe vi ønsker os og vil udvikle sammen. Vi kalder den for Gladsaxestrategien – og borgerne er inviteret med på rejsen, som starter på Gladsaxemødet! Strategien er lige nu i høring. Og så kan man mene, at der skal reageres lokalt eller det hele er så overordnet, at det kan klares med globale løsninger på FN-niveau.

Blandt de over 100 deltagere var den 19-årige Thomas Krag-Sander, der går i 3. G på Gladsaxe Gymnasium, hvor han må gå klassen om, fordi han blev ramt af sygdom undervejs.

-Jeg vil gerne arbejde med de her ting, når jeg en gang har fået min uddannelse. Jeg håber at blive erhvervsjurist, når jeg når så langt, siger Thomas.

Han har også engageret sig politisk ved at melde sig ind i en ungdomsorganisation, og så har spejderlivet også optaget ham.

Der var flere repræsentanter fra Gladsaxe Gymnasium, der så kunne gå hjem og fortælle om initiativet hjemme på skolen.

Deltagerne kunne blive fotograferet, når de holdt skilte, hvor de havde skrevet hvad de gerne vil bidrage med. Det kunne være, at man gerne vil køre mindre i bil, eller at man gerne vil køre i en mindre bil.