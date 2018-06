Trafikal selvtægt

Hegnet på Buddingevej har været fjernet så lang tid, at der er lavet en meget tydelig sti. Foto: Kaj Bonne.

Cyklister og fodgængere fjerner hegn ved stærkt befærdede veje

Af Niels Rasmussen

For en del år siden blev en teenager dræbt, da han kravlede over et trådhegn ved Buddinge Station og blev ramt af en sagesløs bilist.

En tragisk historie som meget gerne skal undgås.

Men et par steder i kommunen spiller cyklister og fodgængere et meget højt spil, der kan ende lige så fatalt.

Der hvor Kildebakken støder ud i Buddingevej, er der et trådhegn ude i midterrabatten. Så man kan kun dreje til højre hen mod den gamle politistation.

Men nu er en stor del af hegnet fjernet, så cyklister og fodgængere lige kan smutte over Buddingevej, der er den mest befærdede vej i hele kommunen.

Der er jo fodgængerovergange tæt på det fjernede hegn, så det vil ikke tage mange ekstra sekunder at krydse vejen, hvis man er på cykel. På Gladsaxevej ud for stadion og centret i Høje

Gladsaxe er den også gal. Her er det massive hegn flere steder vredet så meget ud af den lodrette position, at mange lige kan krybe igennem det nyskabte hul og komme over til bussen på den modsatte side af vejen. Også her er risikoen for at blive ramt af en bil eller lastvogn stor.



På Gladsaxevej er hegnet massivt, så det har krævet kræfter at få vredet det så meget til side, at man kan smutte gennem hullet. Foto: Kaj Bonne.