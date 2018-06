Turistbusserne kørte forbi Daimis hus

Borgmester Trine Græse sammen med prismodtagerne Tove Smidth, Torben Lendager, Daimi, Kaspar Rostrup, og foreningens formand Søren Muldgaard. Foto: Kaj Bonne.

Sangerinden på Wergelands Alle var en attraktion ud over det sædvanlige

Af Niels Rasmussen

I Hollywood kan man tage på sigt seeing-ture for at se, hvor stjernerne bor.

I slutningen af 1960erne kørte turistbusser forbi Daimis hus på Wergelands Alle. Det kunne jo være, at hun dukkede op.

Det var blot en af historierne, da Gladsaxe Bladets tidligere ejer og redaktør Jørgen Olsen ved Håndværkerforeningens 105 års fødselsdag begrundede hvorfor Daimi skulle udnævnes til ”Årets Æreshåndværker 2017”.

Daimi – der egentlig blev døbt Augusta Daimi Larsen og senere gift med Cliff Gentle – blev hyldet for at have været en værdig repræsentant for det kulturelle liv i Gladsaxe og for at engagere sig både som hjælper for kommunen og for at have kæmpet for at Borgernes Hus skulle bevares. Det er jo pudsigt nok købt af Håndværkerforeningen.

Daimi holdt en tale, hvor der var tydeligt at hun var både stolt og rørt.

-Jeg bliver i den her kommune, til jeg skal bæres ud, konstaterede hun.

Hun blev kendt som esbjergpigen, der sang Travelling Light i et ungdomsprogram. Men faktisk boede hun inde midt i København til hun fyldte fem år.

Borgmester Trine Græse var forbi for at hylde fødselaren, der under den forholdsvis nye formand Søren Muldgaard har formåede at fordoble medlemstallet, så der nu er over 160 medlemmer.

Og så var blomster til de tidligere prismodtagere. Maleren og skulptøren Bjørn Nørgaard havde meldt fra fordi der var en Skt. Hans-fest på Møn, så hans tilstedeværelse var påkrævet.