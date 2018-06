Uderummet løftes

Der var sang og musik og almindeligt gang i den i fredags på Kirketorvet, da det nye midlertidige uderum blev indviet. Foto: Kaj Bonne.

Fællesskab skaber tryghed, og det er det Kirketorvet i Høje Gladsaxe skal illustrere

Af Jan Løfberg

Kirketorvet mellem Høje Gladsaxe Centret, Haraldskirken og Grønnemose Skole har de senere uger oplevet et løft, og det var blandt andet noget af det borgmester Trine Græse (A) talte om, da hun indviede det nye midlertidige uderum i fredags.

– I disse uger kulminerer et helt års forberedelse og samarbejde på tværs i projektet Høje Gladsaxe Liv. Projektet udspringer af en bevilling fra vores indsatsområde: GladsaxeLiv til biblioteket, hvor hovedtanken er at skabe midlertidige uderum og giver mulighed for at prøve nogle ideer af i praksis, inden vi vælger de permanente løsninger. Biblioteket inviterede ”Vores HG” med i projektet, og sammen har I løftet den store koordineringsopgave med at få projekter som dette til at lykkes. Alle de omkringliggende aktører, kunstnere, beboere og besøgende har sammen skabt et uderum, som gennem både aktiviteter og elementer bidrager til et aktivt og livligt miljø, som skaber nye mødesteder for naboer og besøgende. Fællesskab er med til at skabe tryghed. Det at være sammen om arrangementer, at hilse på naboen eller give hinanden en hjælpende hånd. Der er ingen tvivl om, at det generelt er noget, I er gode til her i HG. Det kan man også se på den sidste tryghedsmåling fra politiet, hvor trygheden her i området er steget med næsten 16 procent i forhold til 2016, sagde borgmesteren blandt andet.

Udover beboerne har samarbejdet bestået af Høje Gladsaxe Bibliotek, ”Vores HG”, Grønnemose skole, Fair Play – UNiG, Mungo Park, beboerhuset Pulsen, Seniorklubberne, Haraldskirken, Nyttehaveforeningen og Gladsaxe Musik- og billedskole samt de fire kunstnere Anders Benmoyal, Lisbeth Bank, Jesper Aabille og Peter Rørbæk. Projektet er udover de involverede økonomisk støttet af Gladsaxe Liv, Statens Kunstfond, Friluftsrådet og Helleruphus.