USA og skøjtehal på dagsordenen

Venstre havde Mads Fuglede som taler ved sit grundlovsmøde

Af Michelle Madsen

Venstre holdt traditionen tro et velbesøgt Grundlovsmøde på Højgård i Bagsværd.

Der var ca 50 fremmødte gæster. Gladsaxes Venstre medlem af Folketinget, Mads Fuglede, udøste sin erfaring om amerikanske præsidenter.

Byrådsmedlem Pia Skou sammenlignede politik med ishockey og fremhævede ligheder og forskelligheder.

Ét er sikkert; Venstre synes fortsat at Gladsaxe skal have en skøjtehal. Såvel kunstskøjteløbere som ishockey klubben Gladsaxe Bears og alle borgerne i Gladsaxe skal have muligheden for at løbe på skøjter i Gladsaxe.

Karl fra Gladsaxe Bears stillede op i fuld udstyr i sommervarmen