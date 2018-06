Uventet EM-triumf

Bagsværdpigerne Emma Braad Olesen (venstre), Matilde Hjorth og Marie Ramm viser deres velfortjente bronzemedaljer frem sammen med deres holdkammerat Mathilde Kiilgaard fra Danske Studenters Roklub (højre). Foto: Privat.

Ropiger fra Bagsværd vandt bronze til junior-EM

Der var trætte ben og brede smil, da Bagsværd Roklubs Marie Ramm, Emma Braad Olesen og Matilde Hjorth med deres holdkammerat Mathilde Kiilgaard (Danske Studenters Roklub) vandt bronze i firer uden styrmand ved junior-EM.

Medaljen kom i hus efter en EM-regatta i Gravelines i Frankrig, hvor pigerne holdt et stabilt, højt niveau. I finaleløbet viste pigerne flot roning i et tæt løb, hvor de halvvejs igennem lå på en fjerdeplads, inden de fik trykket sig forbi et stærkt roende mandskab fra Schweiz. På et tidspunkt pressede de endda det italienske mandskab, der blev nummer to efter vinderne fra Rumænien.

”Jeg er sindssygt stolt over pigernes præstation”, siger deres træner, Jens Olav Dahlgaard, som ligeledes er fra Bagsværd Roklub.

”De er alle fire debutanter på det her niveau, men de klarer presset til UG med kryds og slange. I finalen var de på et tidspunkt nede med en længde til de tre forreste både, der alle startede som lyn og torden. I stedet for at gå i panik holdt de sig til den plan, vi havde lagt, og kørte henover dem på midten. Det kræver stor modenhed og tro på egne evner at ro, som de gjorde. Pigerne har virkelig udviklet sig eksplosivt, og det var slet ikke meningen, at vi skulle op og ro med om medaljer endnu. ”

Bagsværd Roklub var også repræsenteret med Oliver Jerkovic, der med Adrian Flarup Johansen (Ægir), Jacob Lenzing (Lyngby Roklub) og Nicholas Andersen (Roforeningen KVIK) stillede op i dobbeltfirer. Det var lige ved og næsten for drengene, der var havnet i et felt med tårnhøjt niveau. Med blot et halvt sekund op til tredjepladsen måtte de tage til takke med en fjerdeplads efter Tjekkiet, Rumænien og Frankrig.

Deres træner Frederik Secher, også fra Bagsværd Roklub, fortæller: ”Det er lidt en blandet følelse, jeg som træner står med. På den ene side er der ikke noget at udsætte på drengenes roning. De leverer nogle flotte løb, hvor de ror op til deres niveau, og i finalen er de på tredjepladsen helt til det allersidste, hvor franskmændene lige får klemt sig forbi. På den anden side er det bare meget sjovere at komme hjem med en medalje end at være lige ved og næsten. Drengene er lidt skuffede, og det er okay. Men jeg er sikker på, at der er mere i dem i denne sæson.”

Begge både ror og træner med henblik på udtagelse til og deltagelse ved junior-VM, som er sæsonens store mål.