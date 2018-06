Værterne var bedst

Peter Oliver fra Gladsaxe gik dybt koncentreret til opgaven. Foto: Kaj Bonne.

511 deltagere fra 38 nordiske klubber til Karate-Cup i Gladsaxe Sportshal

Af /

Det blev igen i år et tilløbsstykke da Gladsaxe Karate Klub var vært for Danmarks næststørste karatestævne, kun størrelsesmæssigt overgået af Danmarksmesterskabet i karate.

Det var 13. år i træk stævnet blev afviklet.

38 klubber med 511 deltagere fra hele Danmark, Sverige og Island satte rammerne om dette års ”Gladsaxe Karate Cup”, hvor der over 2 dage blev konkurreret i både frikamp og kata.

Stævnet er tilrettelagt så både nybegyndere og deltagere fra Danmarks absolutte elite har mulighed for at vise deres kompetencer på kamparealerne, og der blev afviklet i alt 699 kampe over de

2 dage stævnet varede.

Gladsaxe Karate Klub markerede sig, ud over ved at være vært også ved at sætte sig på det største antal medaljer ved stævnet og det blev til i alt 10 guld- , 15 sølv- og 10 bronzemedaljer i de forskellige kategorier.

Gladsaxe Karate Klubs to stortalenter Michella Lauritsen og August Andersen viste også denne gang topform, og de vandt begge super-katafinalen for henholdsvis damer og herrer.