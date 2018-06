Varme ingen hindring

Foto: Kaj Bonne

”Den har været heldig med vejret”, som manden konstaterede, da han så en døgnflue i søndags.

Af Niels Rasmussen

Det var varmt a la en sommerferie i Sydeuropa. Men varmen skræmte ingen væk. Til gengæld var der 40 deltagere, der efteranmeldte sig til løbet, så de lige kunne få en ordentlig svedetur, så der var gang i computeren og nummeruddelingen. Det endelig deltagertal blev på 512.

IF Bytoften prægede igen billedet med små 100 deltagere – og efter løbet med en pølsevogn, hvor klubbens medlemmer kunne få en pølse og/eller en bøfsandwich.

Venstre, Enhedslisten og Socialdemokraterne havde hold og Bagsværd Atletik Club havde mange deltagere, der lige havde taget nogle familiemedlemmer med.

Filialdirektør Morten Hansen fra Nordea fejrede lørdagens oprykning til københavnsserien i fodbold med Politiet (nærmest et bornholmsk indvandrerhold) med at løbe en fornem 5 km.

Der var sørget for fælles opvarmning – selv om man kunne stå stille og kampsvede.

Og så gik løbet i gang. Mange løb for at vinde. Om ikke andet så over sig selv med en god tid. Mange luntede, joggede, gik og blev skubbet rundt i det store fællesskab. Der var gode familieoplevelser og far og Emma på 11 år havde et spurtopgør, der gav mod på mere.

Der var vand, frugt og publikumspræmier, og der var millioner af sveddråber, og mange der lige skulle en tur ind i skyggen.

Arrangørerne fra FIG, Nordea og Gladsaxe Bladet registrerede ting, der lige skal forbedres næste år, når løbet afvikles for 12. gang.

Det gik stærkt



Da Gladsaxeløbet blev skudt i gang, var det deltagerne på 5 og 10 km, der blev sendt først af sted. 20-årige Yousef Bellouch tog teten fra nærmest første skridt, og han vandt 10 km efter en suveræn flot indsats. Chiptiden lå på 38.29, så han var i mål over fem minutter før Peter Lund fra SNIK, der ydede en lige så flot indsats, fordi dåbsattesten taler om en væsentligt højere alder.

-Min idrætslærer i folkeskolen anbefalede mig at gå til atletik. Nu er jeg medlem af FIF på Frederiksberg, og jeg træner såmænd ca. 100 km om ugen, fortalte Yousef, der læser til civilingeniør på DTU. Han er for nylig flyttet til Gladsaxe. Favoritdistancen er 5 km, hvor han har løbet på 16.01. Foto: Kaj Bonne. Da Gladsaxeløbet blev skudt i gang, var det deltagerne på 5 og 10 km, der blev sendt først af sted. 20-årige Yousef Bellouch tog teten fra nærmest første skridt, og han vandt 10 km efter en suveræn flot indsats. Chiptiden lå på 38.29, så han var i mål over fem minutter før Peter Lund fra SNIK, der ydede en lige så flot indsats, fordi dåbsattesten taler om en væsentligt højere alder.

-Min idrætslærer i folkeskolen anbefalede mig at gå til atletik. Nu er jeg medlem af FIF på Frederiksberg, og jeg træner såmænd ca. 100 km om ugen, fortalte Yousef, der læser til civilingeniør på DTU. Han er for nylig flyttet til Gladsaxe. Favoritdistancen er 5 km, hvor han har løbet på 16.01. Foto: Kaj Bonne.

Jannick gik i sauna



Jannick Vangkilde spiller rollespil i Babylon, hvor der er store, fantasifulde kostumer. Og de er tunge som et ondt år. Og de fungerer nærmest som en slags sauna. For at skabe opmærksomhed om foreningen løb han i kostumet. Så da han kom i mål og tog kostumehovedet af, lignede han en, der var trådt lige ud af en sauna. Indsatsen blev belønnet, for mange børn ville lige hen og lege efter løbet.

Løbedragt til 2.500 kr.



For femte gang stillede Jens Jensen op i sin efterhånden meget velkendte løbedragt, der er købt hos Kina i Søborg. Oprindelig lånte han dragten, fordi han skulle fortælle om kinesiske forhold, men han blev så glad for dragten, at han købte den for 2.500 kr. Og i mellemtiden er det blevet til et venskab med Lingxiao fra forretningen, så han nu reklamerer for butikken, når han løber rundt.

Afløserne er klar



Bagsværd Atletik Club har landets bedste 800 meter løbere i Mia Helene Mørch og Andreas Bube. Gladsaxeløbet fik vist, at om et par håndfulde år, så er afløserne klar. 9-årige Emil Kundal vandt 2 km i tiden 7.35, og det skete efter et spurtopgør med Emma Hjortshøj Møller. Emil Kundal går på Bagsværd Kost- og Realskole og har allerede dyrket atletik i fire år, mens Emma har været med i to år. Begge har allerede nu opnået flotte resultater i andre løb.

