Vores yndlings-far til fire er tilbage

Hele den pukkelryggede familie i “Far til fire i solen”. Foto: Nordisk Film

Bibliografen viser ny film i den lange serie

Sommeren er igen over os, og med den endnu en munter film om far og hans fire børn. I ”Far til fire i solen” er vi som sædvanlig på ferie, denne gang sydpå, hvor familien skal kæmpe mod en anden familie om titlen: ”Årets Solfamilie.”

Familien har brug for tiltrængt ferie, men børnene og Onkel Anders vil gerne deltage i hotellets konkurrence. Far er dog ikke imponeret og har i hvert fald ikke behov for at bevise noget. ”Vi er gode nok, som vi er”, proklamerer far! Det ændrer sig dog hurtigt, da han ser Bjørn, hans gamle skolekammerat, og hans overperfekte familie på deltagerlisten.

Far, der igennem hele sin skoletid er blevet mobbet for sine manglende fysiske evner, kaster sig nu ind i kampen med liv og sjæl. Hvad der skulle have været en venskabelig konkurrence, ender som en indædt kamp for familiens ære.

Det varer dog ikke længe, før børnene og Onkel Anders bliver trætte af Fars fjollerier. Rivaliseringen må høre op, og ved børnenes snedige, opfindsomme og i sidste ende kærlige indblanding, går det til sidst op for Far, at han har nok i familien, og at de slet ikke behøver at gøre sig alle disse anstrengelser.

”Far til fire i solen” har danmarkspremiere i Bibliografen torsdag 28. juni.