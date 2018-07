AB Gladsaxe i kamp mod tiden

AB Gladsaxes træner Michael Madsen samlede sine spillere i skyggen bag det ene mål i pausen. Der var en del at tale om. Tiden er knap. Men det er den jo heldigvis også for de andre hold i rækken. Foto: Niels Rasmussen

Bare tre træningskampe sætter holdet under pres

Af Niels Rasmussen

Heldigvis er næsten hele grundstammen fra forårets kampe i kvalifikationsspillet til disposition, men AB Gladsaxe ser ud til at få lidt problemer med at få holdet til at fungere maksimalt til premierekampen ude mod Avarta 5. august.

Lørdagens træningskamp mod divisionskollegerne fra Brønshøj viste, at det kniber med at producere chancer, og så var der lidt knas i forsvaret ved Brønshøjs mål til 0-1 lige før pausen.

Otte af AB Gladsaxes spillere stod i straffesparksfeltet, da Aske Victor fik tid og plads til at sparke bolden i mål. Det var AB Gladsaxes træner Michael Madsen meget tydeligt ikke tilfreds med.

Det var småt med chancer til begge hold i 1. halvleg. Der skete mere efter pausen – måske på grund af mange udskiftninger.

Armand Aslani fik udlignet efter et godt, hurtigt AB Gladsaxe-angreb. Hans skud blev rettet af, så det snød Kasper Vilfort.

Indskiftede Frederik Christensen fik bragt AB Gladsaxe i front, og kort før tid udlignede Brønshøj til 2-2 på et straffespark.

Nye hos AB Gladsaxe i 1. halvleg var de tidligere Skovshovedspillere Philip Oslev og Yonas Nielsen, der begge tydeligvis skal have noget tid til at finde deres roller på holdet. AB Gladsaxe spillede tirsdag aften mod Frem, og så sluttes der af lørdag kl. 11 i Bagsværd mod Union fra Genforeningspladsen. Holdet er netop rykket op i danmarksserien.