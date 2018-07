Bomuld af den blødeste slags

Atum, der er en forretning med speciale i egyptisk bomuld, er åbnet på Søborg Hovedgade

Af Jan Løfberg

Egyptisk bomuld har et godt ry, så da Dina Larsen skulle navngive sin nye forretning på Søborg Hovedgade 62A, havde hun håbet, at der var en gud for bomulden:

– Men faraoerne brugte hør, så der er ingen gud for den egyptiske bomuld. Nu har jeg boet i seks og et halvt år i den gamle egyptiske hovedstad Heliopolis, der i dag er en forstad til Cairo og ligger i nærheden af lufthavnen. Så derfor valgte jeg at kalde min forretning for Atum, der er gud for Heliopolis, fortæller indehaveren af Atum, Dina Larsen.

På hylderne har Dina Larsen egyptisk bomuld af den allerbedste kvalitet. Det drejer sig især om sengetøj, håndklæder og mindre klude: – Den egyptiske bomuld har længere tråde end al anden bomuld. Det giver en helt anden blødhed. Hvis man bruge en af de mindre klude til karklud, så kan den suge næsten en hel liter mælk op.

Det er Søren P. Skos tidligere lokaler, som Dina Larsen er rykket ind. Forrest i forretningen har hun en seng udstillet med sengetøj af egyptisk bomuld: – Jeg skifter opredning en gang om ugen, så folk kan se, at der sker noget. Det har flere kunder bemærket, når de er gået forbi.

Fascination

Helt fra sin ungdom har Dina Larsen været fascineret af Egypten og landets historie: – Jeg var dernede første gang som 17-årig. Jo mere jeg finder ud af egypterne, desto større bliver min lyst til at vide mere om dem. Jeg er indimellem imponeret af, hvor meget de vidste dengang. Desværre gik deres viden tabt.

Med sine mange besøg og sin tid i Egypten har Dina Larsen den fordel, at hun kan tale sproget: – Når man taler er det egyptisk dialekt, men skriftsproget er arabisk. Så man skal faktisk tilegne sig to sprog.

Det var engang i løbet af vinteren, at Dina Larsen besluttede sig for at blive selvstændig:

– Jeg har arbejdet som medhjælpervikar i fire år i børnehaver, men jeg havde længe haft lyst til at åbne en forretning, og det hjalp min mand mig så med. I januar var jeg nede og tale med dem på fabrikken for at finde frem til de rigtige varer. Jeg føler, at jeg er havnet på min rette hylde med denne forretning. Det er også det kunderne giver udtryk for.

Mange kommer forbi for at mærke og føle den egyptiske bomuld, og de synes alle, at det er meget lækkert. Mange af dem kender det kun inde fra Magasin. Jo, det kan da godt være, at egyptisk bomuld er dyrere end det, du kan købe i discountbutikkerne, men så er holdbarheden også meget længere.

Et naturligt valg

At Dina Larsen valgte at åbne på Søborg Hovedgade faldt hende meget naturligt: – Det var min mand, der så lokalerne, og vi bor jo selv i Søborg, så det gav næsten sig selv.

Dina Larsen har også talt med en rutineret indehaver af en specialforretning på Søborg Hovedgade:

– Som han siger, så overlever specialforretningerne på hovedgaden. Det gælder om at indfri kundernes forventninger. Og jeg er også parat til at lade folk komme ind, og hvis de også har behov for bare at snakke, så er jeg også parat. Det vigtigste er, at folk har tillid til mig.

I Gladsaxe Bladet læste Dina Larsen om, at der det første halvår er åbnet 450 nye virksomheder i Gladsaxe, altså næsten tre hver dag:

– Det er ret mange, og så forstår man ikke helt, når nogle hævder, at det ikke er det bedste sted at være iværksætter. Det hænger ikke sammen. Men jeg ser lyst på min fremtid. Det føles bare så rigtigt, det jeg har gjort, siger Dina Larsen, der endnu ikke har åbnet for onlinesalg:

– Men det kommer til at ske snart!