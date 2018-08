Costa del Gladsaxe

-

Af Jan Løfberg

Rejsekongerne græder, mens badekongerne og badedyrene i Gladsaxe har kronede dage. Sommeren 2018 er allerede på vej i rekordbøgerne, og det 60 år gamle friluftsbad er da også under maksimalt pres i disse uger. Temperaturen har flere gange været omkring de 30 grader, så derfor søgte mange folk ud af deres lejligheder og over til Friluftsbadet for at få en dukkert og slikke noget solskin på de omkringliggende arealer.

Der er gratis adgang denne sommer, og det har mange tusinde borgere benyttet sig af. Ekstra mange bader efter kl. 12, men de forudseende har lidt mere plads om formiddagen, som du kan se på fotoet.

Hvem tænker på sydens sol og palmer, når man kan spadsere over til Friluftsbadet uden tanke for, om man har husket pas, blåt sygesikringskort og ikke har mere end 100 milliliter tandpasta med i toilettasken?