De er flyvende

Rom blev som bekendt ikke bygget på en dag, og når det gælder om at lære noget i parkour, skal der også masser af øvelse til. Men øvelse gør mester, og deltagerne gik til sagen med højt humør. Foto: Niels Rasmussen

15 skoleelever hyggede sig med parkour

Af Niels Rasmussen

”Det er ikke så svært, når man først får det lært”. Lyder omkvædet i Krummesangen. Og den filosofi kunne deltagerne på parkourholdet i sommerferieaktiviteterne tage til sig, da de kæmpede med at lære teknikken, så de kunne hoppe fra sted til sted og svinge sig rundt i alverdens pæle.

Det hele foregik på Byens Arena, der i den grad egner sig godt til den aktivitet.

-Vi er lidt færre end i fjor, fortæller Lars, der sammen med Christian og Rasmus stod for instruktionen af de 15 deltagere, der dukkede op.

Det betød så, at deltagerne hele tiden blev holdt til ilden og virkelig fik brændt noget energi af.

Det ser jo legende let ud, når de dygtige suser af sted og får det til at se ud som om naturlovene er ophævet for en kort stund. Men teknikken skal være i orden, så man lander rigtigt og kan fortsætte med fuld fart fremad.

Så der blev trænet basale ting, og så gik det også op for deltagerne, at der skal muskler til. Det kan jo klares bl.a. med armbøjninger.

-Når det hele er overstået er der en del af deltagerne, der vælger at fortsætte i GIF, fortæller Lars.

Tonen i undervisningen var ovre i den muntre afdeling med masser af gode råd.



Hvordan var det nu lige Lars lavede øvelsen før? Der blev kæmpet med højt humør og stor gejst, når deltagerne skulle forsøge at blive endnu bedre i stativerne.

Foto: Niels Rasmussen