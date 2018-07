De kan det der med matematik

I onsdags var ejendomsmægler Tommy Knudsen til dimission på Bagsværd Kostskole og Gymnasium, hvor han overrakte de stolte elever deres præmier. Foto: Privat

Seks klasser på Bagsværd Kostskole med over 9 i gennemsnit

Af /

Hvert år fejrer Bagsværd Kostskole og Gymnasium de afgangsklasser, som i deres skriftlige prøve i matematik opnår et gennemsnit på 9 eller derover. I år var det hele seks klasser, der opnåede det flotte gennemsnit!

Traditionen startede for syv år siden, hvor Lokalmægler Tommy Knudsen sponsorerede nye matematikbøger til skolen. Sammen med sponsoratet fulgte nemlig den aftale, at Tommy Knudsen hvert år ville præmiere de klasser, der i fællesskab i matematik havde opnået et bedre resultat end man normalt ser for en 9. klasses afgangsprøve i matematik

I år var det et ekstra spændende opløb for lærerne, da karaktererne tikkede ind fra censorerne, for normalt er det den skriftlige færdighedsprøve, der hiver det gode snit , ., -der var et tilskud til en klassefestmen i år var det problemregningen, som eleverne havde klaret bedst og måske var der netop i år nogle opgaver om hussalg og boligkøb i opgaverne.

Hver klasse modtog et gavekort på et pænt stort beløb, der i et lokalt supermarked kunne bruges til at købe ind til en klassefest.