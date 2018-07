Der er rift om at se København fra Gladsaxes top

Sangeren Peter Belli spørger om, du nogensinde har set København fra en DC9. Det har du måske, men synet fra 15. sal fra en lejlighed i Høje Gladsaxe er næsten lige så imponerende. I hvert fald er lejemålene hos de fem almennyttige boligselskaber meget populære. I øjeblikket blæser der positive vinde om Høje Gladsaxe, og der er lange ventelister for at få en lejlighed. Foto: Kaj Bonne.

Positive vinde blæser rundt om Høje Gladsaxe, hvor alle lejligheder er udlejet og beboerne føler en større tryghed. Derfor står folk i kø på ventelisterne for at få en lejlighed

Af Jan Løfberg

I en årrække har Høje Gladsaxes fem boligselskaber, Gladsaxe Kommune og politiet sammen med en række andre af områdets aktører haft et tværfagligt samarbejde, hvor man langsomt, men sikkert har søgt at skabe en øget tryghed for boligblokkenes beboere.

Ifølge den seneste tryghedsundersøgelse er det lykkedes til fulde. Fra 2016 til 2017 er tryghedsfølelsen blandt områdets 4.500 steget fra 68,8 procent til 79,6. Det er en stigning på næsten 11 procentpoint, og den flotte fremgang står i skærende kontrast til den generelle tendens i det danske samfund, hvor borgernes tryghedsfølelse daler – særligt i de udsatte boligområder.

Høje Gladsaxe må dog fortsat affinde sig med, at man er underlagt et spektrum af fordomme. Adskillige mennesker antager således fejlagtigt, at Høje Gladsaxe er opført på den såkaldte ghettoliste. Der er også holdninger til, at arbejdsløsheden er høj blandt områdets beboere. Men det er slet ikke muligt for folk uden for arbejdsmarkedet at komme i betragtning til en lejlighed.

Aktiviteter

Der sker meget positivt i Høje Gladsaxe, og det glæder formanden for FSB i Høje Gladsaxe, Michael Gravengaard, sekretariatsleder Christine Bille fra Vores HG og chefinspektør Ivan Kjær Andersen. De peger alle på, at den positive tendens blev holdt i forbindelse med etableringen af de nye uderum på Kirketorvet bag ved Høje Gladsaxe Centret. Også i centret er det de tres opfattelse, at det så småt er ved at blomstre op igen efter mange svære år.

– Nu er der skabt liv og aktivitet på Kirketorvet, som tidligere mest blev brugt som parkeringsplads. Vi har fået økonomisk støtte fra blandt andre Gladsaxe Liv. Nu er der udekøkken med pizzaovn, der er kasser med krydderurter, og det viser, at rummet kan så meget andet, siger Christine Bille.

Store, billige lejligheder

Balladefrekvensen i området er faldende, og folks lyst til at få en af de store lejligheder, som er på 116 kvadratmeter og koster i omegnen af 8.600 kroner om måneden, er enorm.

– Vi har masser, som gerne vil bo her. Vi har ingen tomme lejligheder, og ventelisterne er fyldt, siger Ivan Kjær Andersen.

Det er noget af en attraktion, at komme til tops i Høje Gladsaxe: – Ejendommene ligger jo allerede på en bakketop, så du får en helt fantastisk udsigt over Nordsjælland, København, Øresund, Køge Bugt og Skåne, fortæller Michael Gravengaard. Noget af det, som Christine Bille også fremhæver, er at landsbymentaliteten i Høje Gladsaxe. Folk følger med i hinandens dagligdag og hilser: – Folk vil gerne bidrage til, at området har et godt ry.

– Og der findes mennesker herude, som har boet her siden ejendommene blev opført for 54 år siden, for eksempel min egen svigerfar, siger Michael Gravengaard.

Et populært sted at indtage sin morgenkaffe er i ”Skur 2”. Det er et tilbud til socialt udsatte, men der kommer også mange andre beboere for at få sig en sludder over kaffen.

Og selv om Høje Gladsaxe er bygget i beton, så vil de høje huse stå i mange år endnu: – Vores bygninger er lige blevet kigget efter i sømmene af eksperter, og de siger, at det er et fantastisk betonbyggeri, som nok skal holde, siger Ivan Kjær Andersen.