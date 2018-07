Det ligner en plads i Folketinget

Serdal Benli føler sig specielt godt klædt på rent politisk, når det gælder integrationspolitik og internationalt arbejde, men har jo også af gode grunde et stort kendskab til det kommunale arbejde. Foto: Kaj Bonne.

Viceborgmester Serdal Benli bliver SFs spidskandidat i Storkøbenhavn

Af Niels Rasmussen

Nu skal man som bekendt vare sig med at sælge skindet, før bjørnen er skudt.

Men lige her og nu tyder meget på, at Gladsaxes 1. viceborgmester Serdal Benli fra SF efter folketingsvalget – der formentlig kommer næste sommer – bliver folketingsmedlem.

SF i hele Københavns Omegns Storkreds har efter en urafstemning nu fundet partiets folketingskandidater ved det kommende folketingsvalg.

Serdal Benli er valgt som spidskandidat og bliver Holger K. Nielsens efterfølger i hele storkredsen. Benli vil altså stå øverst på listen i kommunerne Høje Taastrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Rødovre, Herlev, Glostrup, Ballerup, Gladsaxe, Lyngby og Gentofte.

39-årige Serdal Benli er viceborgmester i Gladsaxe Kommune, hvor han har været medlem af byrådet siden 2009. Han har desuden været sundheds- og psykiatripolitisk ordfører i Regionsrådet fra 2005-09, og siden 2010 har han været medlem af SF’s landsledelse. Ved det seneste folketingsvalg i 2015 var han blot 20 listestemmer fra at blive valgt og i øjeblikket er han suppleant til Folketinget for Holger K.

”Jeg glæder mig til at tage stafetten efter Holger K og vil tage min kommunalpolitiske erfaring med ind på Christiansborg. Maskinrummet i velfærdsstaten er ude i kommunerne, og jeg har arbejdet politisk med områder som beskæftigelse, integration og folkeskolen.”

”Der er områder på Vestegnen, hvor børn ikke får samme muligheder som deres jævnaldrende, og hvor arbejdsløse eller syge falder igennem vores sociale sikkerhedsnet. Nu er tiden kommet til, at velfærdssamfundet igen får første prioritet. Jeg vil bruge al min energi og erfaring med politik til at sikre det.”

Serdal Benli er samtidig meget engageret i integrationsdebatten. Her har han sammen med andre kandidater med indvandrerbaggrund taget kampen op mod social kontrol.

”Vi skal skabe et fællesskab, hvor der er plads til alle, der vil, og hvor der er lige muligheder for alle, uanset hvilken baggrund man har. Danmark skal være et inkluderende fællesskab, der fungerer som en trampolin, der skyder os alle sammen frem ud i fremtiden på en sådan måde, at vi alle kan klare os og lykkes i samfundet.”

Hvis Serdal Benli bliver valgt, vil hans plads i byrådet bliver overtaget af Frederik Hoedemann.