DJ Caplu runder festen af

Musik fra det meste af verden er på repertoiret hos den argentinskfødte dj

Af Niels Rasmussen

Det bliver med garanti svært at stå stille, når Gustavo Caplunik går på scenen 21.30 umiddelbart efter koncerten med Michael Falch og Dét Band.

Gustavo Caplunik med kunstnernavnet DJ Caplu kommer oprindeligt fra Argentina, men bor efter flere jordomrejser i Bagsværd, hvor han har finpudset sin musik. ’Ud fra mine møder med verdens mange rytmer og melodier forsøger jeg at skabe et musikalsk alternativ som dj.

Jeg spiller blandt andet brasilianske rytmer, funk, reggae, etnisk trance, arabtronic og balkan musik’ skriver DJ Caplu på sin hjemmeside djcaplu.dk, hvor man kan læse mere om DJ’en med de argentinske rødder.