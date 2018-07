Fællesskaber skal være for alle

Det glædede mig meget, at læse om forslaget fra skolernes byrådsdag i Gladsaxe Bladet i denne uge.

Af Lene Svendborg

Lene Svendborg, Byrådsmedlem (A), Gammelmosevej 297b

Et af de stillede forslag fra vores skoleelever til behandling, var det aldeles glimrende forslag om at udbrede kendskabet til diagnoserne autisme og ADHD blandt vores skoleelever.

Forslaget blev vedtaget af et flertal af eleverne. Heldigvis syntes Børne- og Undervisningsudvalget også, at idéen er god og det ser nu ud til at blive ført ud i livet.

Jeg er sikker på, at dette kan medvirke til en øget tolerance overfor børn, der dagligt kæmper med disse diagnoser.

Som politikere skal vi sørge for, at de overordnede rammer for et godt liv til alle borgere er til stede. Der er desværre stadig mange, der har det svært. Det kan være på grund af sygdom, ensomhed eller mobning m.m. Disse problemer kan let føre til social isolation, hvilket er en meget uheldig konsekvens.

For at få alle med i fællesskabet må civilsamfundet hjælpe til. Vi kan alle bidrage med noget for nogen.

Jeg mener, at vi i byrådet skal arbejde effektivt på at gøre opmærksom på, hvad du og jeg, som almindelig borger, kan gøre for, at vi alle kan være en del af nogle sunde fællesskaber. Viljen er helt sikkert derude. Nogen gange skal der ikke meget til. Et simpelt “hej, hvordan går det?” kan redde dagen for et menneske. Så lad dette være en opfordring til jer, Gladsaxes borgere: sig hej!