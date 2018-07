Fantasien får frit spil

Flora Ofelia Hofman Lindahl og Albert Rudbeck Lindhardt i “Landet af glas”. Foto: Scanbox Entertainment

Gensyn med Mamma Mia, Meryl Streep, Julie Walters, Colin Firth og Pierce Brosnan

Af Jan Løfberg

Juli byder på et sandt overflødighedshorn af musikalske oplevelser i Bibliografen. Et af dem rammer allerede onsdag 18. juli Bibliografens store sal med et brag. Her indtager ABBA nemlig scenen, når filmen ”Mamma Mia! Here We Go Again” har forpremiere. Har man lyst til at se filmen før alle andre og kan man fristes af et glas bobler før forestillingen, er Bibliografen lige stedet.

Og hvordan kan man sige nej til et par timer i selskab med blandt andre Meryl Streep, Colin Firth, Julie Walters og Pierce Brosnan? Utvivlsomt er det i hvert fald, at det vil medføre ekstaselignende tilstande blandt publikum, når de evigt unge sex-symboler kaster sig over store klassikere som ”Waterloo”, ”Dancing Queen”, ”Knowing Me, Knowing You” og selvfølgelig ”Mamma Mia”. Filmen leverer feel good-underholdning fra start til slut og hvem kan ikke bruge en smuttur til de græske øer med ovenstående stjerner?

Til det lidt yngre publikum kan Bibliografen tilbyde noget så sjældent som en dansk fantasyfilm. “Landet af glas” er lavet af Marie Rønn og Jeppe Vig Find, der er folkene bag de populære børneprogrammer ”Lille nørd” og ”Vilde venner”. De to leverer en stemningsfuld og medrivende fortælling om Jas og Neia, der indleder et helt særligt venskab ude i skoven.

Freden varer dog ikke længe, da et par hemmelige agenter ankommer og begynder at stille en masse spørgsmål. Samtidig opdager Jas, at der er krybskytter i skoven. Krybskytter, der jager en meget sjælden og kostbar genstand; elverfolkets helbredende perle.

Både ”Mamma Mia! Here We Go Again” og ”Landet af glas” har premiere i Bibliografen torsdag 19. juli.