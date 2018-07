Frit udsyn til Himalaya

Iben Lindholm Jørgensen var med til translokationen på rådhusgræsplænen i lørdags. Fra sin tid på Gladsaxe Gymnasium vil hun aldrig glemme klassens tur til Indien. Foto: Kaj Bonne

For den nybagte student Iben Lindholm Jørgensen var en klassetur til Indien en oplevelse, som hun aldrig vil glemme. Kontrasterne mellem rig og fattig gjorde et stort indtryk på hende

Af Jan Løfberg

Tænk dig engang at have frit udsyn til Himalayas bjerge fra dit hotelværelse. For de fleste danskere formentlig kun en drøm, men for 18-årige Iben Lindholm Jørgensen fra Bagsværd var det virkelighed.

I november var hun sammen med klassekammeraterne i 3.s på Gladsaxe Gymnasium på tur til Indien.

Indienturen kom i stand fordi Gladsaxe Gymnasium er med i de internationale samarbejdsprojekter Erasmus og Nordplus samt sprogprojektet ”Model United Nation”, hvor gymnasiets elever kommunikerer og mødes med andre elever om et projekt.

Nu lidt over et halvt år senere efter turen til det store land har Iben sat studenterhuen på hovedet, og hun var med på græsplænen foran Gladsaxe Rådhus, hvor borgmester Trine Græse i anledning af translokationen holdt tale for årets studenterkuld.

Iben og klassekammeraterne afsluttede den globale linje, hvor studieretningen var samfundsfag og engelsk.

– Jeg vil aldrig glemme turen til Indien. Det var en fantastisk oplevelse, og rejsen har betydet meget for mig. Vi fløj til New Delhi og ankom om natten. Derefter tog vi op i bjergene til en landsby, hvor der var udsigt til Himalayas sneklædte bjerge fra hotelværelset. Her besøgte vi en Ghandi Pigeskole. Det var meget underligt at høre, at flere af pigerne havde boet næsten hele deres liv på skolen. Pigerne stod selv for det hele, og skolen var selvforsynende. Så de dyrkede grøntsager og passede skolens køer. Pigerne havde en livsglæde, som jeg ikke har set før. Besøgene på pigeskolen var helt klart min yndlingsoplevelse derude, fortæller Iben.

Kontrasternes land

Gymnasieeleverne returnerede til New Delhi, hvor de i forbindelse med ”Model United Nation” udførte et vandprojekt med Danish Water Forum på Lotus Valley School: – Indien er kontrasternes land. På pigeskolen talte ingen engelsk, og de var alle fattige, men i New Delhi var elevernes forældre meget rige, og alle talte godt engelsk. I New Delhi var eleverne meget interesserede i, hvad vi gjorde i Europa. Og det slog os, at de alle var meget målrettede. Det var en stor kulturoplevelse at se, hvor stor forskel, der er på rig og fattig i Indien, siger Iben.

De indiske elevers beslutsomhed blev bekræftet på deres genvisit i Danmark: – De var helt vildt målrettede, selv om de var noget yngre end os. Der var en dreng på 15 år. Han ville være ingeniør, og så ville han arbejde i Dubai – han var ikke i tvivl om, hvad han ville.

Sabbatår

Samme målrettethed som inderne har Iben ikke, og dermed ligger hun formentlig på linje med de fleste nybagte studenter. I Ibens klasse er det mindre end en håndfuld som læser videre direkte. Mest populært er det at tage et sabbatår for enten at rejse eller tjene penge. Iben gør begge dele.

– Jeg sendte en del ansøgninger, og jeg var så heldig, at jeg har fået job i Danmarks Radios Koncerthus, hvor jeg skal være vært i foyerservice. Det glæder jeg mig meget til, siger Iben.

I januar eller februar tager hun til Asien i fire måneder sammen med en veninde fra gymnasiet: – Jeg regner med, at vi i hvert fald skal besøge Thailand, Vietnam og Indonesien. Planen er at se nogle af de øgrupper som er i fare for at forsvinde på grund af den globale opvarmning, siger Iben.

Ibens videre plan går på at læse enten virksomhedskommunikation på CBS eller kommunikation og digitale medier på Aalborg Universitets afdeling i Sydhavnen.

Næste år flytter hun ind i en andelslejlighed på Frederiksberg, hvor der dog ikke er udsigt til Himalayas sneklædte bjerge. Mindre kan gøre det: – Jeg blev født på Frederiksberg og boede der i nogle år, så det er næsten som at vende hjem igen, siger Iben Lindholm Jørgensen.