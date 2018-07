Gymnasiast fra Søborg til OL i matematik

Jingdan Hua fra Søborg er en af seks danske deltagere i Rumænien. Foto: Privat.

Er med til mesterskaberne i Rumænien

Af Randi Salzwedell

Det er ikke længe siden, at Jingdan Hua fra Søborg fik sommerferie fra første år som elev på Kruses Gymnasium i Farum. Han har dog ikke nået at pakke alle bøgerne væk, for netop nu repræsenterer han Danmark ved den internationale olympiade i matematik i Rumænien.

Frem til 14. juli skal han og fem andre danske gymnasieelever tage kampen op med hundredvis af andre unge matematiktalenter fra hele verden. Der er en årelang tradition for at dyste på tværs af landegrænser i de klassiske videnskabsdiscipliner på ungdomsuddannelsesniveau. I 1959 afholdtes den første olympiade i matematik, og siden er flere af de øvrige videnskaber kommet til, så der nu er i alt 12 internationale videnskabsolympiader.

Hvert land stiller med 4-6 deltagere, og de danske elever er udvalgt gennem en stribe prøver på de danske gymnasier. I matematik er mange tusinde elever stillet til start ved de indledende runder, men i sidste ende er altså blot seks elever sluppet gennem nåleøjet.

Naturvidenskab i blodet

Jingdan Hua glæder sig til at se Rumænien og møde ligesindede matematikentusiaster fra rundt omkring i verden. Interessen for matematik har fulgt ham gennem det meste af det unge liv, men den tog for alvor fart for tre år siden.

– Jeg har altid været interesseret i matematik, lige siden jeg startede i skolen. Og måske også inden. I 8. klasse kom jeg på Talentcamp, hvor jeg mødte andre med samme interesse, og så blev interessen intensiveret. Desuden arbejder begge mine forældre med noget naturvidenskabeligt, og de har lært mig meget, forklarer Jingdan.

Så er dine forældre vel stolte nu?

– Ja, det tror jeg, siger den unge mand fra Søborg med et smil.