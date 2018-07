Gymnasterne holder ikke fri

Det er altid sjovt at være med til sommerferieaktiviteterne i Gyngemosehallen. Foto: Kaj Bonne.

GIF Gymnastik afholder en stribe aktiviteter henover sommeren

Af Jan Løfberg

GIF Gymnastik hviler ikke på laurbærrene. Klubben har som altid gang i en masse aktiviteter hele sommerferien.

I denne måned fyldes Gyngemosehallen med hundredvis af springglade skoleelever, der har meldt sig til sommerferieaktiviteter gennem kommunen. I alt kommer omkring 500 forventningsfulde børn til leg og spring. GIFs undervisere står klar til nogle forrygende uger med masser af leg, bevægelsesøvelser, spring, cheerleading og parkour.

Den første uge i sommerferien tager GIF afsted til Italien med 140 børn og unge til en stor gymnastikfestival. En del af disse gymnaster vil man komme til at kunne opleve til Gladsaxe Dagen.

I slutningen af sommerferien afholder GIF også sommerlejre. En for konkurrencegymnaster og en for almindelige springhold for piger og drenge.

Der bliver også mulighed for at lære sin krop bedre at kende, få pulsen op og ned til børneyoga i GIF Gymnastik. Fleksibel sommer-børneyoga, hvor både nybegyndere og øvede yoga-kids kan melde sig til de antal dage de har lyst.

Som noget helt nyt i år afholder GIF Gymnastik en sommerlejr for børn og deres forældre. Her er der plads til alle børn med både fysiske og kognitive handicap eller udfordringer samt de børn, som har svært ved at gå på et almindeligt foreningshold.

Alt i alt så bliver GIF-Gymnastik en del af sommerferien for over 1.000 børn.