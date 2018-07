Han kan rette buler ud

For Klaus Fritzbøger er Bagsværd Fort et sted, hvor han nyder at gå ture. I det hele taget er familien Fritzbøger glad for Bagsværds grønne områder, som de bruger flittigt. Foto: Kaj Bonne.

Gladsaxe Byråd fik 11 nye medlemmer fra årsskiftet. Dette er det sidste portræt i serien. Vi har talt med dem om deres opvækst, uddannelse, fritidsinteresser, politiske interesseområder og om Gladsaxe Kommune nu og i fremtiden.

Af Randi Salzwedell

Klaus Fritzbøger er Dansk Folkepartis nye medlem af Gladsaxe Byråd. Han er oprindelig uddannet karrosserismed, men det arbejde kan helbredet ikke længere klare, så nu læser han HF

Ved kommunalvalget i november sidste år blev Klaus Fritzbøger det yngste, nye medlem af Gladsaxe Byråd. Politikeren fra Dansk Folkeparti er med sine 33 år den næstyngste i byrådet – kun Jacob Skovgaard Koed (A) er yngre, men han sad allerede i byrådssalen.

Men mangler Klaus Fritzbøger rutine fra byrådsarbejdet, så kan han til gengæld bidrage med en solid erfaring fra det rigtige arbejdsliv trods sin relativt unge alder. Efter 9. klasse på Egegård Skole – den nuværende Gladsaxe Skole – fortsatte han som en af de første med at tage 10. klasse på GXU. Herefter uddannede han sig til karrosserismed – og det er sådan en, der retter buler ud på biler. Og havde det ikke været for en skade i nakke og ryg, som han fik som værnepligtig i Hæren, så havde han formentlig stadig arbejdet på et værksted.

– Men helbredet holder ikke til det med den skade, jeg fik. Det er et hårdt fysisk job, og sidst jeg så det, så var gennemsnitsalderen for en smed kun 26 år. Sidste år startede jeg på en 3-årig HF-uddannelse. Jeg håber, at jeg senere kan læse økonomi på CBS, men det kræver gode karakterer, siger Klaus Fritzbøger.

Klaus Fritzbøger er ægte Gladsaxe-borger. Opvokset i en arbejderfamilie i en villa nær Egegård Skole: – Min far var mekaniker og blev siden skolebetjent. Min mor var teknisk tegner, inden hun blev førtidspensionist. I helt bogstavelig forstand var der tale om villa, volvo og vovse. I dag bor mine forældre i Bytoften, fortæller Klaus Fritzbøger, der selv har holdt ved Gladsaxe.

I dag bor han sammen med sin kone Christina, der også læser, og børnene Tristan på tre og Ronja på et år i en toværelseslejlighed i Bagsværd: – Der var tale om et bevidst valg med skoven og søen lige i nærheden. Altså det, der gør Gladsaxe til Gladsaxe i stedet for København. I Bagsværd bor vi i byen samtidig med, at vi bor i det grønne.

I elevrådet

Den politiske interesse blev vakt ved lidt af en tilfældighed: – Jeg blev valgt ind i elevrådet en dag, hvor jeg var syg. En klassekammerat påstod, at jeg godt ville vælges til elevrådet. Det kunne jeg nu ikke huske, at jeg havde sagt. Men min politiske interesse startede der. Endvidere har jeg altid været historisk interesseret, og så kan man ikke undgå at komme til at beskæftige sig med politiske emner.

Klaus Fritzbøger nævner, at han ikke var i tvivl om sit ståsted: – Fremskridtspartiet var ikke lige mig, men det var Dansk Folkeparti til gengæld. Jeg kan godt lide partiets nationale linje, og så er det også min klare holdning, at de ældre skal behandles godt.

Det er ti år siden, at han meldte sig ind Dansk Folkeparti: – Jeg fik nogle verbale tæsk de første år. Men nu hvor så mange partier har nærmet sig Dansk Folkeparti i udlændingepolitikken, er tolerancen blevet meget større. Nu accepteres vi af alle partier. Vi kan samarbejde om alt. Men det skyldes jo ikke, at vi har lavet om på vores politik. Tværtimod, så kan man sige, at det er de andre partier, der har nærmet sig os!

Allerede efter et års medlemskab af Dansk Folkeparti stillede Klaus Fritzbøger op til kommunalvalget i 2009, og han stillede op igen i 2013: – Men jeg stod langt nede på listen, så jeg blev ikke valgt. Men sidste år var jeg nr. 2 på listen og blev valgt ind.

At Klaus Fritzbøger blev indvalgt var ikke den store overraskelse, for det var ventet med den placering. Nej, det var mere overraskende, at Dansk Folkeparti generelt ikke kunne leve op til det flotte folketingsresultat i 2015. Et kommunalt gennembrud var ventet, men det udeblev i denne omgang.

Specielt social-, ældre- og skolepolitik er nogle af de emner, som interesserer Klaus Fritzbøger.

Han slår på, at borgerne skal have en ensartet og gennemskuelig sagsbehandling, så borgerens sag ikke afhænger af, hvilken sagsbehandler, vedkommende har. Der skal værnes om de handicappedes og ældres omsorg, og standarden må meget gerne højnes. Bedre gennemsnitskarakterer ser Klaus Fritzbøger også meget gerne på skolerne, så eleverne har endnu bedre muligheder, når de skal videre efter folkeskolen:

– Vi skal have ordentlige skoler og offentlig service. Der skal skabes gode rammer for vores fælles fremtid. De, der har behov for det, skal have hjælp, men ellers skal folk have lov til at leve det liv, de vil, siger han.

– Gladsaxe skal være en kommune, som de øvrige kommuner ser op til – også på socialpolitikken. Når jeg taler med folk uden for Gladsaxe, så kender de også de uheldige sager. Folk skal serviceres ordentligt. Og i fremtiden bliver det forhåbentlig sådan, at de, der har behov for det, får endnu bedre hjælp, siger Klaus Fritzbøger.

Karateinstruktør

Da kroppen kunne holde til det, dyrkede Klaus Fritzbøger karate i Gladsaxe Karate Klub, havde sort bælte og havde graden 1. dan: – Jeg har blandt andet kæmpet internationalt i Tjekkiet Open. Senere blev jeg instruktør og har været med til at undervise nogle af Gladsaxe Karate Klubs unge landsholdstalenter, fortæller Klaus Fritzbøger.

Mens karateklubben holder fanen højt, så går det ikke lige så godt for sportsforeningerne som før i tiden: – Gladsaxe er et tidligere sportsmekka, der er faldet sammen. Gladsaxe er blevet i fordums tid, mens andre byer er drønet forbi. Vi har en stor kassebeholdning i Gladsaxe og kunne sagtens finde nogle sportshaller at bruge pengene på, hvis vi måtte. I modsætning til andre kommuner tror jeg faktisk, at vi kunne håndtere det, hvis vi fik lov.

Klaus Fritzbøger

Klaus Fritzbøger joker lidt med sine skavanker: – Jeg har nogle hobbyer, der ikke passer til min fysik. Vandring har også været en af mine helt store interesser, men det kniber med de lange ture. Heldigvis elsker vi i vores familie at gå ture på Bagsværd Fort, og det er lige til at klare for mig. Men ellers er det nyt for mig at sidde stille. Det kribler i mig for at komme ud.

Nærheden til København er et stort plus for Gladsaxe: – Vi har nærkontakt til naturen, og det er nemt at komme ind til Hovedbanegården. Det er der mange, der misunder os. Vores infrastruktur bliver opgraderet, når Letbanen står færdig. Jeg tror på, at det bliver meget bedre med Letbanen, for vi får en hel masse forbindelsesmuligheder til København. Derimod er det ikke realistisk, at Metroen kommer ud til Gladsaxe – vi ligger trods alt i yderkanten af København.

Sommerferien er i gang, og de kommende måneder sker der ikke så meget på den politiske scene: – Men til efteråret bliver der en del at se til – blandt andet budgetforhandlingerne. Indtil videre har det været spændende og lærerigt at sidde i byrådet. Der er rigtig meget at sætte sig ind, siger Dansk Folkepartis nye byrådsmedlem.

Klaus Fritzbøger. 33 år.

Uddannet karrosserismed. Læser HF.

Byrådsmedlem for Dansk Folkeparti.

Udvalg: Sidder i psykiatri- og handicap samt sundhed- og rehabilitering.

Gift med Christina. Sammen har de Tristan (3) og Ronja (1).

Har altid boet i Gladsaxe Kommune.