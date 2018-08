Lige i denne situation er skilte noget overflødigt. Der skal nogle ordentlige byger til for at fylde søen op igen. Foto: Niels Rasmussen

Søen i Haveforeningen Carl Nielsens Minde var tørlagt

Af Niels Rasmussen

Den varmeste sommer i mands minde har i den grad påvirket vandstanden i søer og vandløb. Og det har også været synligt i Haveforeningen Carl Nielsens Minde på Gladsaxe Møllevej. I løbet af ikke ret mange dage blev faldet i vandstanden meget tydeligt, og midt i den forgangne uge var der nærmest ikke noget vandt tilbage.

Det er jo ikke godt for naturlivet. Skal der siges noget positivt, kan man konstatere, at der kunne ryddes op på søbunden, der mange steder var til at gå på uden at man sank i.