Hundeejer efterlyses

Uheldig kvinde blev bidt af tre gravhunde ved Bagsværd Sø

Af Jan Løfberg

– Lad det nu ikke udarte til en hetz mod ejeren til de tre gravhunde, siger Anja Hellberg efter en uheldig episode ved Bagsværd Sø.

I et forsøg på at redde sin egen King Charles Cavallier-hvalp fra tre løsgående rødhårede gravhunde i hundeskoven ved Bagsværd Sø blev hun bidt otte steder på arm, fod og ryg.

– I første omgang ville jeg egentlig ikke gøre noget, men efter at have talt med politi og læge kan jeg forstå, at man ser ret alvorligt på sådanne sager. Og jeg vil ærlig talt heller ikke bryde mig om at møde hans hunde løse igen, siger Anja Hellberg, der trods alt glæder sig over, at hendes egen hund ikke kom noget til.

– Manden gav mig trods alt sit telefonnummer, men i min lettere chokerede tilstand og generelle talblindhed fangede jeg ikke hele nummeret, men det begynder med 60 75, siger Anja Hellberg.

Ved du hvem ejeren til gravhundene er kan du kontakte Anja Hellberg på telefon 28 58 80 76 eller på mail anjahellberg@gmail.com eller ringe til

Vestegnens politi på tlf. 4386 1448.