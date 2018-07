Hundeejer fundet

King Charles Cavallier-hvalpen slap uden skrammer, men hvalpens ejer Anja Helbberg blev bidt otte steder. Foto: Privat.

Ejeren til tre bidske gravhunde er blevet meldt til politiet

Af Jan Løfberg

For to uger siden blev en hundeejer til tre bidske rødhårede gravhunde efterlyst i Gladsaxe Bladet. De tre aggressive og løsgående gravhunde gik løs på Anja Hellberg i hundeskoven ved Bagsværd Sø, da hun forsøgte at redde sin lille King Charles Cavallier-hvalp fra de aggressive og løsgående gravhunde.

– Ejeren til hundene er identificeret efter utallige henvendelser, og manden er meldt til politiet, som vil kontakte ham og sigte ham med henvisning til hundeloven, siger Anja Hellberg, der blev bidt otte steder af gravhundene.

Hundeejeren gav efter den uheldige episode sit telefonnummer til Anja Hellberg, som dog kun kunne huske de fire første cifre. Det havde nu også været ligegyldigt, om hun havde kunnet huske alle otte cifre, for hundeejeren gav hende et forkert telefonnummer, har det senere vist sig.

Anja Hellbergs opslag på Facebook blev delt over 400 gange, og hun takker de mange, der hjalp med at finde frem til hundeejeren.