Hvad sker der her

Af Niels Rasmussen

Trafikanter, der var i nærheden af rundkørslen i Buddinge fik noget at undre sig over lørdag ved 12-tiden. Det væltede ud med meget, meget glade studenter inde fra Gladsaxe

Gymnasium. De krydsede Buddingevej og så gik turen ind i Rådhusparken. Her tog borgmester Trine Græse imod og på kommunens vegne bød hun på småkager, lidt mousserende vin eller vand til de mange studenter. Der blev holdt en prisværdig kort tale – for studenterne skulle på køretur. Der blev danset boogie woogie rundt om bronzestatuen i parken, og så var det tilbage til skolen. Om nogle uger venter hverdagen, der for de nyudklækkede studenter byder på sabbatår for manges vedkommende.

Se flere fotos på http://gladsaxebladet.fotokajbonne.dk