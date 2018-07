Ingen problemer med at afsætte plast

Det nytter at indsamle husholdningsplast, som godt 700.000 borgere i Vestforbrændings opland i og omkring Storkøbenhavn sorterer.

Af Niels Rasmussen

Det er faktisk ikke så lidt af en succeshistorie, hvor den indsamlede plast afsættes på det europæiske marked.

Det fastslår udviklingschef i Vestforbrænding, Yvonne Amskov.

”I 2014 afsatte Vestforbrænding 800 tons husholdningsplast på det frie marked i Europa. Den mængde forventer vi stiger til 5.000 tons i 2018. Det europæiske marked er fuldt ud tilgængeligt for alle,” siger Yvonne Amskov, som tilføjer, at markedet har behandlingsanlæg, som kan håndtere meget større mængder, end der nogen sinde kan blive indsamlet i hele Danmark.

De kontrakter, som Vestforbrænding har indgået med udenlandske aftagere, sker efter gældende udbudsregler, og sikrer en genanvendelsesprocent på 75-80%.Vestforbrænding med sine 19 ejerkommuner har siden 2012 haft indsamling af husholdningsplast som strategisk fokus. I dag indsamler 16 af de 19 ejerkommuner husholdningsplast hos mere end 700.000 borgere.

”Servicemæssigt har det været en stor succes og til stor positiv overraskelse for borgerne og ejerkommunerne, hvilke mængder der kan indsamles i den enkelte husstand. Jeg synes, det er ærgerligt, at det fra tid til anden fremgår, at plasten nærmest oplagres, og at borgerne, som i den grad er med til at sikre, at plasten bliver indsamlet, skal efterlades med det indtryk, at det ikke nytter noget, når det i virkeligheden nytter rigtigt meget,” siger Yvonne Amskov.