Klubbørn trådte i karakter med succes

Kaninburet var meget opfindsomt indrettet, og det blev virkelig bemærket. Foto: Privat

Klubben Søborg arrangerede dyrskue med 47 dyr

Førhen holdt klubberne i Gladsaxe en årlig ”Klubbernes dag”. Den dag blev desværre nedlagt da skolereformen blev indført. ”Klubbernes dag” indbefattede bl.a. et dyrskue med dyr både fra klubberne og private Gladsaxe børns dyr.

Børnene i klubben Søborg har savnet dyrskuet så meget, at de besluttede at afholde deres eget dyrskue for klubberne.

Det fandt sted lørdag den 23. juni med deltagelse af 47 dyr fra klubberne; Club 222, Buddinge Skoleklub og Bagsværd Fort – ud over Klubben Søborg, naturligvis!

Det var hovedsagelig kaniner der deltog, men også tre marsvin og en degu ( en degu er en gnaverart på omkring 250 gram. Den stammer oprindeligt fra Chile) havde fundet vej til skuet.

Det var Kaninhusudvalget (børnene Nora, Lily, Nora, Emma, Linnea og Sally) fra Klubben Søborg, der arrangerede dyrskuet.

Børnene havde selv søgt penge og tilladelse fra skolens ledelse og skolebestyrelse og stået for al planlægning og udførelse; indkøb, sponsorpræmier fra MaxiZoo og på dagen: opsætning af telt, indtjekning af dyr, en fantastisk velkomsttale, konkurrencer og præmieoverrækkelse.

Kaninerne blev primært bedømt på sundhed, dvs. foderstand og pleje/trimning. Der var præmie til tre kaniner. Derudover var der en præmie til bedst pyntet bur og to præmier til ”lige det dommeren syntes”.

De blev uddelt til en meget opfindsom kaninejer, der havde lavet et hjørne af buret med naturgrene, hø og en broccoli-agurk-kanin og den anden præmie til en pige, der havde udvist stor omsorg for sin kanin, da den stressede lidt over situationen med mange nye kaniner. Det er fantastisk, hvor meget omsorg børn kan lære ved at råve med dyr at gøre.

Mens dyrene blev bedømt af en dommer, der tog sig en hyggesnak med hver enkelt dyreejer, kunne de ca. 100 børn og det halve antal voksne, der var mødt frem, deltage i kaninquiz, spille forskellige spil, bage pandekager over bål, spille bold eller tage en tur i hoppepuden.

Der var hygge mellem de forskellige klubber om den fælles interesse for dyrene. Da bedømmelserne var færdige, var der konkurrence i kaninhop, et lille foredrag om hunde og – som kronen på værket – præmieoverrækkelse.

Diplom til alle

Præmie eller ej, så gik alle børn glade hjem med hver deres diplom, en sponseret hundeplakat fra Dansk Kennel Klub og et blad til ferielæsning efter en dejlig, velarrangeret og lærerig dag om deres fælles interesse.

-Det var fantastisk at se, hvor meget børn i 3.-6.klasses alderen kan arrangere, når der er noget de brænder for. Rigtigt godt hjulpet af en eneste voksen fra Klubben Søborg. Dennis, som i mange år utrætteligt har stået for bl.a. klubbens kaninhus. Han er en kæmpe bonus for allerede mange generationer af børn, der har gået i klubben. Man kan kun håbe på en gentagelse af arrangementet til næste år. Så dyrskue for børn i Gladsaxe atter kan være en tilbagevendende begivenhed, der samler børnene på tværs af klubberne., siger Tina Brigo-Hansen, en af forældrene.



Hundene kom lige på besøg, men måske kan de være med næste år, hvor udstillingen forhåbentlig bliver gentaget.

Foto: Privat.