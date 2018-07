Lærerig sommerferie

Foto: Niels Rasmussen

Blandt de mange aktiviteter for skoleelever i sommerferien er en filmworkshop i Bibliografen. Og den trak ikke mindst teenagerne til. I ugens løb skulle der skrives et manuskript, som der skulle laves en film ud fra. Det blev til nogle drabelige historier, der indeholdt vold og død og narko og special effetcs. I september vises filmene ved en gallaforestilling i Bibliografen.

Af Niels Rasmussen

De stod nærmest og skrabede mod døren for at komme ind klokken 9. Og de var dårligt til at jage hjem, når dagens aktiviteter var overstået klokken 15.

Filmworkshoppen i Bibliografen i forrige uge lignede en total succes.

Et dusin elever fra kommunens skoler var kommet ind i det forjættede land. De skulle i ugens løb skrive manuskripter filme, spille skuespil og redigere.

-På forhånd havde vi udarbejdet fem historier som oplæg. Der var blandt andet en historie med romantik, men den skulle eleverne ikke i gang med. De ville have action, fortæller Trine Hagensen fra Bibliografen. Hun har den filmmæssige baggrund, så hun kunne styre eleverne rundt i det landskab.

Deltagernes opfindsomhed var vildt imponerende. Der blev lavet speciel effects, der blev sminket med skudskader, der kom ekstra krudtrøg, der var pistoler, plastposer med narko, og eleverne behandlede de otte redigeringsmaskiner på en måde, så det stod klart, at det ikke just var noget, der skræmte dem.

Det sociale var også i højsædet hos eleverne, hvis alder gik fra 12 til 17 år.

Filmene varer mellem tre og fem minutter, og i september får den hele armen ved en gallaforestilling i Bibliografen, hvor den røde løber rulles ud, og filmene vises for deltagerne og slægt og venner. Sådan i bedste Hollywoodstil.