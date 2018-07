LED-lys gav besparelse på 30.000 kr.

Byens Bazar sænker energiforbruget sammen med Gladsaxe Kommune

Det kræver en stor mængde energi at holde hjulene i gang i Byens Bazar, der er et 1000 kvadratmeter stort loppemarked på Gladsaxevej.

. Derfor tog butikkens ejer, Niels Frederiksen, i maj 2017 imod Gladsaxe Kommunes tilbud om en gratis elmåling – og det har han ikke fortrudt i dag.

Kort tid efter blev hele butikkens belysning udskiftet til LED-lys. Skiftet til det miljøvenlige lys har betydet en væsentlig mindre CO2-udledning og en billigere elregning for Byens Bazar, der nu sparer omkring 30.000 kroner om året på strøm.

Udover Byens Bazar har Gladsaxes andre detailvirksomheder siden 2014 fået tilbuddet om en gratis energimåling. Initiativet udspringer af Gladsaxe Kommunes mål om at nedsætte CO2-udledning med 40% inden 2020, som er et led i FN’s 17 verdensmål.

Bæredygtig forretningsmodel

For Niels Frederiksen var det heller ikke en svær beslutning at acceptere tilbuddet om en energimåling af Byens Bazars butikslokale.

– Det giver god mening at gennemføre investeringer og optimeringer i butikken, som på længere sigt sparer os for udgifter. Det er med til at skabe en god forretning samtidig med, at det giver en god følelse af at lave en bæredygtig forretning, siger Niels Frederiksen.

I forlængelse af det bæredygtige initiativ har andre af butikkens kæder afskaffet plastflasker og installeret solpaneler.