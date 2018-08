Man kan lege sig klogere

Peter Franklin Würtz fra Norse Theme Parks med en af de træstubbe, der skjuler gudefigurerne, som er forsynede med runetegn i bunden. Foto: Niels Rasmussen

Værebro Bibliotek inviterer på vikingequiz

Af Niels Rasmussen

Nordisk mytologi bruges ofte i store udenlandske film. Der er mange gode, drabelige historier.

Nu gør Værebro bibliotek i samarbejde med Norse Theme Parks, der holder til i Værebrocentret, en indsats for at danskerne også kan stifte bekendtskab med guderne og mange af de andre elementer i den mytologi.

Frem til 14. september kan man gå på jagt efter gudernes tabte spillebrikker. Noget, der i den grad egner sig til at samle familierne i jagten på oplysningerne.

Der er ni poster i Bagsværdområdet. Hele ruten er på 7 km, så det kan godt lade sig gøre at gå rundt, men det er smartest at tage stålhesten.

På Værebro Bibliotek henter man en eventyrfolder med et GPS-kort på bagsiden. Der er nogle QR-koder på bagsiden, så man skal sørge for at have installeret en QR-skanner app på mobiltelefonen. Så kan jagten på de forskellige gemmesteder gå i gang.

Det gælder om at finde gudernes spillebrikker, der for de syvs vedkommende er gemt i store træstubbe, som er skåret til at elever fra gruppeordningen på Skovbrynet Skole.

Der hører en video til, så man kan lære noget om mytologien. Undervejs skal man stemple arket med runetegn, og til sidst skal man tilbage i biblioteket ”oversætte” tegnene. Det givet et kodeord, og så kan man deltage i en lodtrækning, der finder sted i uge 38. Der er bl.a. 10×4 billetter til Sagnlandet Lejre på spil.