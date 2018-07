Ny hf-uddannelse på Michael skolen i Herlev

Steinerskolerne er for det meste forbundet med kunstneriske fag, men nu suppleres der med mere håndfaste ting. Foto: Privat.

Ny gymnasielov betyder, at Rudolf Steiner-skolernes eksamens- og karakterfrie ungdomsuddannelse giver direkte adgang til videregående uddannelser.

Af /

En ny version af ungdomsuddannelsen hf begynder, når sommerferien slutter. Folketinget har givet fem danske Rudolf Steiner-skoler lov til at udbyde en udvidet hf, som giver adgang til at søge alle videregående uddannelser.

Det sker blandt andet på Michael skolen, der ligger på Stokholtbuen i Herlev.

Uddannelsen omtales som en ”Steiner hf.”

De fleste af landets øvrige hf-institutioner udbyder en hf-basispakke, der giver adgang til korte og mellemlange uddannelser, hvorefter kursisterne kan vælge en overbygning, der også giver adgang til de lange videreuddannelser. På Steiner hf udbyder man den udvidede model fra start.

”Den udvidede hf-fagpakke på Michael skolen giver adgang til 212 forskellige, videregående uddannelser,” siger Jacob K. Nielsen, der er rektor på Michael skolen:

”Det er en usædvanligt bred fagpakke. Vi vil gerne give kursisterne mange muligheder for at vælge deres videre forløb.”

Som en yderligere udvidelse af den brede fagpakke har Michael skolen også de fag, mange traditionelt forbinder med Steinerskolerne, på skemaet: kunstneriske fag som musik, tegning og drama, men også praktiske fag som sløjd, smedning, tekstil og webdesign.

”Vores hf-uddannelse er karakter- og eksamensfri, fordi vi arbejder for, at kursisterne bliver frie og selvstændige i deres tilgang til fagene. Det er sådan set meningen med Steinerskoler. Men det kræver, at de unge har flere slags fag, end man ellers arbejder med i gymnasiesektoren,” siger Jacob K. Nielsen, der uddyber:

”Alle elever har brug for succesoplevelser. Hvis en elev har det svært med ét fag, kan hun bygge på den metode og arbejdsdisciplin, hun har oparbejdet i et andet fag.”