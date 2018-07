Pårørende skal tilbydes støtte

-

Af Anny Vestergaard og Inge Mandrup Seniorrådet

Ældreministeriet udsendte 29. januar 2018 en bekendtgørelse om de overordnede principper i den såkaldte værdighedspolitik for ældre medborgere. Kommunerne blev derved yderligere pålagt at vedtage principperne i relation til de pårørende til ældre.

Seniorrådet er yderst positiv for at hjælpen og støtten til de pårørende bliver styrket. Seniorrådet har haft særlig fokus på begrebet pårørende, som kan være såvel en nabo, som en god ven eller et familiemedlem.

De pårørende er en ressource i borgerens liv og skal derfor samtidig tilbydes støtte. Derfor er det vigtigt ,at ældreplejen inddrager og støtter de pårørende i samarbejdet omkring borgeren under hensyntagen til den pårørendes ressourcer.

En medarbejder skal derfor kunne henvise de pårørende til en person/enhed hvor de kan få støtte og vejledning.

Seniorrådet ser frem til at ovennævnte synspunkter vil blive tilgodeset i kommunens endelige vedtagelse af en værdighedspolitik.