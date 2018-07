Så klar til den videre færd ud i verden

9. klasserne på Skovbrynet Skole anno 2018. To snese elever, der har bevist at man sagtens kan få en højt kvalificeret undervisning på en skole, der slås med et dårligt image. Foto: Kaj Bonne.

Eleverne på Go Globallinjen på Skovbrynet Skole slog til ved afgangseksamen

Af Niels Rasmussen

De fik virkelig kontakt med virkeligheden, da de begyndte i 7. klasse. Eleverne på Go Globallinjen på Skovbrynet Skole fandt ud af, at der skulle masser af arbejdsdisciplin til, hvis de skulle hænge på.

Nu har de overstået deres eksamen efter 9. klasse og er klar til at gå videre ud i verden på forskellige studieretninger. Og de kommer med meget flotte eksamener i ryggen.

På Go Globallinjen undervises der jo i fire fag på engelsk, og det er ikke så lidt af en udfordring, når man f.eks. både skal lære biologi og engelsk med mange specialudtryk i samme time. Der lægges ud med en meget stejl læringskurve.

-Vi har 40 elever i 9. klasse. 24 har valgt at følge Go Globallinjen, mens andre har fuldt vores Go pro-linje, der er mere ovre i det programmeringsmæssige, fortæller Frederikke Faurschou, der er faglig leder og i spidsen for den internationale profil.

De 24 elever på Go Globallinjen fik et gennemsnit på 10,4 i mundtlig engelsk og et snit på 9,9 i skriftlig engelsk, mens snittet i naturfag lå på 7,9.

For tiden er der en uvilje mod at sende sine børn på Skovbrynet Skole, men der er dog andre, der sagtens kan se lyset.

-Ud over de elever, vi selv har på skolen, kommer der nu fem elever fra andre skoler for at gå i 7. klasse på Go Globallinjen efter sommerferien, siger Frederikke Faurschou.

I onsdags var der dimission for 9. klasserne. Blandt eleverne var Esther og Rasmus, der nu har sikret sig et godt fundament, når de skal læse videre.

-Jeg skal på Gladsaxe Gymnasium for at læse samfundsfag, siger Esther.

-Min mor har altid talt meget engelsk til mig, men det er blevet ekstra godt af at gå på denne linje, siger Esther.

-Jeg skal videre til HTX i Ballerup. For mig var det meget vigtigt at få nogle udfordringer, og det har jeg virkelig fået her på den gode måde. Det er en opgave at lære både engelsk og fagudtryk samtidig, men det har bestemt givet rigtig meget, siger Rasmus.

Og så var det ind i aulaen for at høre afskedstalen fra skoleleder Marianne Blum Ungfelt, der nu går på pension.

Der var masser af boblevand – uden spiritus, så alle kunne være med.



Esther og Rasmus har virkelig fået noget ud af de tre år på Go Globallinjen. De har styr på det engelske sprog, så de står godt rustet til at komme videre i uddannelsessystemet. Foto: Kaj Bonne.