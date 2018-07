Under patrulje mandag den 16. juli klokken 9:38 standsede politiet en 34-årig mand på Hagavej i Søborg.

Af Niels Rasmussen

Under patrulje mandag den 16. juli klokken 9:38 standsede politiet en 34-årig mand på Hagavej i Søborg. Manden blev sigtet for spirituskørsel efter nærmere undersøgelser viste, at hans promille lå over det tilladte. Manden blev derefter kørt til politigården i Albertslund, hvor han fik taget blodprøve. Han erkendte.