Svage og ældre skal i fokus

Af Charlotte Helsted

Charlotte Helsted, Beboer- og pårørenderådet Seniorcenter Rosenlund

Gladsaxemødet 11. juni blev en meget inspirerende introduktion til Gladsaxestrategien, som er baseret på FN’s verdensmål. Let og elegant skøjtede vi gennem de mange mål, som Gladsaxe ønsker at løse sammen med os borgere.

Vi var mange fra virksomheder, foreninger, organisationer, råd og borgere, ca 200, der diskuterede, hvordan vi i de enkelte foreninger, råd og hjemme i familien kan bidrage hertil. Her sker meget i forvejen.

Vi hjælper hinanden og fremmer kvaliteten i hverdagen, men vi kan gøre endnu mere. Men jeg savner dog i målene og strategien et synligt fokus på de svage og ældre,- altså noget om nærvær og omtanke, om at være noget for hinanden og for de svage i det hele taget. Måske er strategien lidt for poleret og blank, udvikling og vækst er godt, men på et humanitært plan. Det ligger jo i det meget omtalte begreb bæredygtig,- men forklar det. Jeg ved, at personcentreret omsorg er ved at blive en del af hverdagen på plejehjem, og gerne også i tilpasset form i hjemmeplejen. Strategien er jo i høring nu, hvor alle kan komme med udtalelser og gode ideer.

Hjemme hos mig selv sad vi den næste aften og drøftede, hvilke mål vi som familie ville sætte os, selvom vi lever bæredygtigt i forvejen. En rigtig god og engageret debat, hvor alle fra 12 – 73 år deltog aktivt,- det var mere end interessant.

Facebooksiden vil jeg melde mig til. Men hvis man ikke er dus med facebook, ville en lille vejledning i tilmelding på siden være nyttig.