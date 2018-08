Ta’ med på tur i Høje Gladsaxe

Lige nu er kun træerne grønne i Høje Glaadsaxe, men når regnen først falder, bliver det store, bakkede terræn ved Høje Gladsaxe atter grønt. Foto: Kaj Bonne.

Du kan komme med på en guidet tur fra Pulsen 1. august

Af Jan Løfberg

Tilmelding er ikke nødvendig, så du kan bare møde op ved Beboerhuset Pulsen onsdag den 1. august, hvis du vil med rundt på en guidet tur i Høje Gladsaxe. Turen er på ca. 5 kilometer og er sat til at vare 1½-2 timer. Da det formentlig stadig er varmt, er det en god idé at medbringe noget at drikke. Du skal være klar over, at turen også foregår i bakket terræn, så det kan godt være en fysisk udfordring, som ikke alle kan klare.

Guiden er Ene Fruergaard som selv bor i Høje Gladsaxe og som for nogle måneder siden afleverede sit speciale til Roskilde Universitetscenter.

– Specialet handler om stedstilknytning i udsatte boligområder, og undersøger, hvad der får beboere til at føle sig knyttet til det sted de bor, hvordan man håndterer at bo et sted med et omdømme som ”udsat boligområde”, og hvordan man skaber relationer både til naboer og særlige steder. Det er baseret på interviews med beboere og de interviews danner også baggrund for gåturen, fortæller Ene Fruergaard.

Ene Fruergaard vil meget gerne præsentere turdeltagerne for at se Høje Gladsaxe gennem beboernes øjne: – Det er fortællinger og anekdoter fra beboere, der har formet gåturen, og vi kommer vidt omkring både i bebyggelsen og i Høje Gladsaxe Park. Undervejs får man anekdoter fra forskellige tidspunkter i bebyggelsens historie, og sammen kan vi diskutere, hvad denne form for bebyggelse rummer af potentialer og udfordringer.

De bedste naboer

I 2013 flyttede Ene Fruergaard til Høje Gladsaxe sammen med sin kæreste. Det var ment som en midlertidig løsning, for Ene havde ikke megen lyst til at bo i betonbyggeriet: – Men så mødte jeg nogle af de bedste naboer, jeg har haft i mit voksne liv. Jeg opdagede de grønne områder og naturen i området, som ændrer sig med årstiderne. Og efterhånden blev jeg meget glad for området. Min mand og jeg blev viet i den lokale kirke, har holdt fester og fødselsdage i fælleslokalerne og vores søn går i en af de lokale institutioner. Alt i alt har jeg haft massevis af gode oplevelser, der gør, at jeg føler mig knyttet til området.



Hvad har overrasket dig mest i HG?

– Det, der har overrasket mig mest er folks åbenhed og imødekommenhed. Langt størstedelen af mine naboer hilser og snakker med hinanden i elevatoren, så den fremmedgjorthed jeg egentlig har forbundet med 1960’ernes betonbyggerier er blevet gjort til skamme her i Høje Gladsaxe.

Så har du lyst til at vide mere om Høje Gladsaxe, så er der rig mulighed for at blive overrasket under den guidede tur

1. august.