Til de ansvarlige politikere i Gladsaxe

Henrik Høj Petersen, Ungdomsformand Bagsværd Boldklub

Angående den mulige udbygning af Bagsværd Skole:

Der har på det sidste været 2-3 debatindlæg fra politisk side angående fremtidens skolestruktur i Gladsaxe Kommune og de konsekvenser dette kunne medføre for ”omgivelserne”, og som jeg har forstået det, er der til lejligheden planlagt noget forhåbentlig konstruktivt udvalgs analyseværk.

Hvis dette står til troende, vil jeg hermed såmænd ”bare” anbefale, at man fra politisk side i absolut god tid, inden beslutninger tages, tager kontakt til foreningsrepræsentanterne for de ca. 1.300 idrætsudøvere, der i det daglige nyder at dyrke og dygtiggøre sig i deres respektive idrætsgrene i de tre foreninger, der lige pt. er hjemmehørende på Bagsværd Stadion: Bagsværd Boldklub, Bagsværd Atletik Club og Bagsværd Vægtløftnings Klub.

En såkaldt demokratisk procesanalyse fordrer at lytte til den berørte almenhed på græsset, løbebanerne og gulvet.

Med velment hilsen fra Henrik Høj Petersen.