Tilmelding til sommerudstilling

De kunstinteresserede har mange spændende diskussioner, når de går rundt og ser malerierne på Telefonfabrikken. Foto: Kaj Bonne.

Af Jan Løfberg

Er du kreativ og har du lyst til at udstille ét af dine kunstværker? Så meld dig til årets mest alsidige og spændende udstilling i Gladsaxe, Sommerudstilling 2018. Du kan deltage med ét værk. Eksempelvis et maleri, foto, grafik, collage, papirklip mm. De eneste kriterier er, at værket egner sig til ophæng og at det er max 100 x 100 cm stort

Tilmeldingsfristen er 31. juli.

Du finder tilmeldingsblanketten på dit lokale bibliotek eller på http://www.telefonfabrikken.dk/vil-du-udstille/

Udstillingen vises i Telefonfabrikken i perioden 10.-29. august og arrangeres af Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus og kulturhusets kunstudvalg.