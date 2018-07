To europamesterskaber til AL Dans

AL Dans’ discodansere vandt EM i Tjekkiet. Foto: Privat.

Hele to gange gik Dannebrog til tops og nationalsangen i hjertetfor AL Dans i Søborg

Af Jan Løfberg

11-årige Flora Emilie Folden Lund hev EM guld hjem i hip hop solo i Tyskland i sidste uge, og discogruppen Eternity sikrede sig ligeledes en guldmedalje til Danmark ved EM i Tjekkiet. Alt i alt et bragt af en sæsonafslutning for Danmarks største danseskole med hele 14 finalepladser i skarp konkurrence mod de bedste dansenationer i Europa.

Det var derfor to meget tilfredse danseskoleejere Jette Buus Lassen og Charlotte Søborg Mogensen, der i fredags gik på sommerferie. For ud over at drive en populær danseskole med en bredde, der rummer alt fra 2-årige dansespirer til 60-årige jitterbug-veteraner, så formår AL Dans år efter år at udvikle nogle af Danmarks, Europas og verdens bedste konkurrencedansere indenfor hiphop og disco.

I år er altså ingen undtagelse. De to ejere siger: – Igen i år beviser vores talentfulde og hårdtarbejdende elever, at de hører til i den absolutte elite. Og det er med stolthed, at vi igen i år kan se nogle af vores små dansefrø fra lille Søborg danse sig til tops og gøre sig gældende blandt store dansenationer fra mere end 18 lande.

Flora Emilie Folden Lund, der har danset hos AL siden hun var tre år, kæmpede sig i Bremerhaven igennem fem runder og slog 91 andre dansere ud i freestyle hiphop, og i Tjekkiet var det de erfarne juniordansere Nicoline Ebbesen, Thea Camradt, Laura Jacobi, Laura Lavric, Filippa Schultze, Matilde Thorsgaard og Caroline-Mathilde Klüver Dehli, der suverænt udkonkurrerede nogle af de helt store disconationer som Polen og Rusland.