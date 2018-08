To snigpremierer og en åbenbaring

(L-R) Diane Keaton, Candice Bergen, Jane Fonda, Mary Steenburgen in the film, BOOK CLUB, by Paramount Pictures

”Book Club” – kom til snigpremiere med knas og kaffe- Diane Keaton, Candice Bergen og Jane Fonda er blandt de medvirkende i filmen. Foto: Nordisk Film

Mission Impossible og filmdivaer i Bibliografen

Ugens store premierefilm i Bibliografen er ”Mission: Impossible – Fallout”, hvor Tom Cruise for sjette gang må redde verden fra skumle terrorister og dobbeltagenter i rollen som IMF-agenten Ethan Hunt. Man ved som altid ikke helt, hvem der er ven eller fjende, så Hunt samler atter sit hold af eksperter for at den tilsyneladende umulige mission skal lykkes.

Med sig har Tom Cruise denne gang en sand perlerække af fremragende karakterskuespillere ført an af Alec Baldwin, Rebecca Ferguson og Henry Cavill, der som hårdkogt CIA-agent giver Cruise kamp til stregen i dette halsbrækkende action-drama!

”Mission: Impossible – Fallout” har danmarkspremiere i Bibliografen torsdag 2. august, men vil man være en de allerførste til at se om missionen vitterlig er umulig, kan man komme til snigpremiere i Bibliografen allerede tirsdag 31. juli.

Anderledes roligt går det for sig i filmen ”Book Club”, som dog først har premiere torsdag 9. august. Men også her er der mulighed for at være på forkant, når Bibliografen inviterer til snigpremiere mandag 6. august, hvor man ovenikøbet får knas og kaffe med i billetprisen!

Her er det kvinderne der er på banen, men igen med stærke navne som Diane Keaton og Jane Fonda i førersædet.

De er to af de i alt fire veninder, der trods deres vidt forskellige liv, har holdt sammen i mere end 30 år. Kvinderne bindes sammen af deres månedlige bogklub, men alt ændrer sig, da de fire veninder læser den berygtede roman ”50 Shades of Grey”. Nu skal det næste kapitel i deres liv være det bedste, og sammen tager de på en humoristisk rejse, der byder på nye romancer og gammel kærlighed.

Husk også, at Bibliografen stadig viser det franske drama ”Åbenbaringen”, som fik fem hjerter af Politikens anmelder Kim Skotte.