Tricktyve snyder med 1000-lapper

Flere butikker på Søborg Hovedgade har været udsat for svindel med 1000-kronesedler

Af Jan Løfberg

Pas på!

I øjeblikket er tricktyve på spil i Søborg. Flere butikshandlende har gennem de seneste uger været udsat for forskellige tricktyverier, hvor 1000-kronesedler bruges af tricktyvene.

I den ene situation er 1000-kronesedlen simpelt hen bare falsk. En enkelt forretningsdrivende er endt med en falsk seddel i kasseapparatet.

I den anden og snedigere udtænkte situation gør tricktyvene ekspedienten komplet forvirret. Det starter med, at de køber en lille ting til under 50 kroner – som af uransagelige årsager ligner 500 kronesedlen. Derefter forsøger tricktyvene at aflede ekspedientens opmærksomhed ved at forsøge at veksle penge midt under ekspeditionen, og når det hele er overstået, så ender butikken med at have mistet 500 kroner.

Som en af de butikshandlende siger til Gladsaxe Bladet:

– Vi har forsøgt at alarmere hinanden i butikkerne på Søborg Hovedgade, men alligevel er det gået galt. Vi frygter, at tricktyvene også vil begynde at bruge tricket over for almindelige borgere.

Så derfor pas på. Lad være med at veksle penge på åben gade.