Tusinder følger Hussein

16-årige Hussein El-Zein optrådte med sine egne numre forrige fredag under en fernisering i Høje Gladsaxe. Foto: Kaj Bonne.

16-årig rapper fra Høje Gladsaxe går sine egne veje

Af Jan Løfberg

På de sociale medier følger tusindvis den 16-årige rapper Hussein El-Zein fra Høje Gladsaxe. Det gør de, fordi han har noget på hjerte, og fordi han tør gå imod strømmen.

Hussein elsker at arbejde med lyrik, skrive tekster og selv rappe dem for publikum. Hussein har netop afsluttet 9. klasse på Grønnemose Skole og skal efter sommerferien starte på Vibenshus Gymnasium.

Psykologi hører til en af hans helt store interesser.

– Jeg kan stå inde for mine egne følelser. Det er vigtigt at have et godt forhold til sig selv, så kan du reagere, så du bevarer dit selvværd. Mange er bare så bange for at være upopulære, siger Hussein.

På de sociale medier får han mange reaktioner fra unge: – De er ikke som mig, men de vil gerne være som mig, siger Hussein.

Hussein El-Zein er en del af den talent-rugekasse, som er en del af det projekt som ”Ung i Gladsaxe” har sat i søen rundt omkring i kommunen, hvor unge musikere mellem 13 og 29 år kan udfolde sig.

Her er Husseins bud på, når man som ung er på stoffer:



Kemikalier

Lyrik af Hussein El-Zein

Det bedste system men det sørgeligt

Er at tabe hvis man ikke ka’ vinde

Og at vinde, hvis man ikke ka’ tabe

Her valget, det kan du selv tage

Tag det for at glemme

Alle følelser der kan klemme

Tag det fordi du er bange for dem

Der synes du er alt for nem

Det de idioter, der inde i dit hoved i

Dem der siger du ikk’ bliver afhængig

De fortæller dig

Vil du gern’ være vigtig

Hovedkvarteret ligger i ungdomsklubben bag Grønnemose Skole i Skolesvinget, og det er her Hussein sammen med 70 andre unge afprøver deres musiske ambitioner.

– Det er et gratis tilbud, og det har stor betydning for mange udøvere i dette område. Mange af vores brugere har ikke adgang til musikinstrumenter i dagligdagen. Der er også et stort socialt element i at samle så mange unge om en fælles interesse, siger Casper Hansen, der sammen med fem kolleger i ”Ung i Gladsaxe” prøver at hjælpe de unge frem i det musiske univers.

Og ud af det åbenlyse talent som Hussein besidder, så er der massevis af andre uslebne diamanter i lokalerne i Skolesvinget. Således er talentet Roshvan blevet opdaget og har skrevet kontrakt med Sony.