Unge skal lære om adhd og autisme

Forslag fra skolebyrådsdagen går videre i det politiske system

Af Niels Rasmussen

Mange har en diagnose for adhd eller autisme, og det kan være svært for omgivelserne at finde ud af, hvordan man skal opføre sig i den sammenhæng.

Det ser der nu ud til at blive gjort noget ved i Gladsaxe.

På skolebyrådsdagen midt i marts var der størst opbakning til forslaget om at give information til elever om adhd og autisme.

130 skoleelever fra kommunen deltog i byrådsdagen fra Gladsaxe Skole, Buddinge Skole og Mørkhøj Skole.

Til det afsluttende møde i byrådssalen var der seks forslag, og forslaget om at informere om adhd og autisme fik 14 stemmer for og 11 imod. Næstflest stemmer var der til forslaget om en gallafest for alle 9. klasser, så eleverne kunne lære hinanden at kende på tværs af skolerne.

De deltagende klasser fik hver til opgave at udarbejde et dagsordensforslag med en fiktiv budgetramme på op til 150.000 kr. Budgetrammen skulle dække driftsudgifter for et år og eventuelle etableringsudgifter. De klasser, hvis forslag blev vedtaget med flertal i Skolebyrådet, har fået deres forslag sendt til behandling i Børne- og Undervisningsudvalget.

Og nu indstiller børne- og kulturforvaltningen, at der nedsættes en arbejdsgruppe på tværs af skole-og familieafdelingen, der skal udarbejde en plan for, hvordan viden om adhd og autisme kan formidles til elever på udvalgte klassetrin.

Forslaget har til hensigt at sikre, at alle elever har mulighed for at få en bredere og mere tolerant tilgang til børn med adhd og autisme.

De fleste elever oplever, at en eller flere af deres klassekammerater har diagnoserne adhd eller autisme. Eleverne oplever, at de pågældende klassekammerater er anderledes, men forstår ikke hvorfor.

Derfor ønsker eleverne at få en større viden, og derigennem blive bedre til at rumme alle i klassefællesskabet.

I forslaget ønsker eleverne, at en ekspert informerer om adhd og autisme med eventuelle efterfølgende work-shops.

Forlsaget om en gallafest nyder ikke fremme. Holdningen er, at det kan klares ved at deltage i den ungefestival, som Ung i Gladsaxe holder 8. september.